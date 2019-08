Rennen durch Oberharz: Polizei stoppt zwei Sportwagenfahrer

Altenau. Einem unerlaubten Rennen zweier Sportwagenfahrer hat die Polizei im Oberharz ein Ende gesetzt. Auf der kurvenreichen Bundesstraße zwischen Dammhaus und Altenau ertappten Beamte die jungen Männer am Samstag in einem Tempo-60-Abschnitt mit 122, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Männer aus dem Raum Gifhorn hatten sich offenbar zu einem Rennen verabredet und fuhren mit enormer Geschwindigkeit ohne jeglichen Sicherheitsabstand hintereinander her.

Als der erste Mann die Kontrollstelle erreichte, bremste er so stark ab, dass der zweite um Haaresbreite in ihn krachte. Die Beamten untersagten den Männern die Weiterfahrt, kassierten die Führerscheine und leiteten ein Strafverfahren wegen eines verbotenen Autorennens ein.

Die Kontrollen auf den kurvenreichen Strecken im Harz galten eigentlich Motorradfahrern, die an den Wochenenden von weit her dorthin kommen und oft in gefährlichem Tempo unterwegs sind. Ein Dutzend Fahrer wurde zu schnell oder bei verbotenen Überholmanövern ertappt. Vier der Biker erwartet ein Fahrverbot. Außerdem kontrollierten Polizisten die Motorräder auf unerlaubte Bauartveränderungen.