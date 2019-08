Böllerverbot: Hannover und Oldenburg skeptisch

Hannover/Oldenburg. Der Aufruf der Deutschen Umwelthilfe zu einem Böllerverbot zum Jahreswechsel in zahlreichen Großstädten ist in Hannover und Oldenburg auf ein verhaltenes Echo gestoßen. In Oldenburg ist noch nicht geklärt, wie man auf den Vorstoß reagieren wird, sagte ein Sprecher. Der Umweltdezernent halte aber Verbotsstrategien nicht für sinnvoll. "Das dämmert den Leuten auch ohne Verbot, dass es andere Wege gibt, das neue Jahr zu begrüßen", sagte Stadtsprecher Stephan Onnen. Oldenburg gehöre auch nicht zu den Städten, in denen Feinstaub ein großes Problem sei. Die zulässigen Werte des Immissionsschutzgesetzes würden nicht überschritten.

Die Stadt Hannover werde den Antrag der Umwelthilfe prüfen, sagte eine Sprecherin der Landeshauptstadt. Ohnehin aber werde es in Hannover wie erstmals zum vergangenen Jahreswechsel in Teilen der Innenstadt erneut ein Verbot von Silvesterböllern geben, allerdings aus Sicherheitsgründen.

Die Umwelthilfe hatte ihren Aufruf zum Böllerverbot an 31 Städte mit der hohen Feinstaubbelastung begründet, die die Kracher in Großstädten mit ohnehin schlechter Luftqualität verursachen.