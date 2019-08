Polizei verstärkt Fahndung nach Schließfach-Aufbrechern

Harburg. Nach dem Diebstahl von Geld und Schmuck für über eine Million Euro aus Sparkassen-Schließfächern sucht die Polizei mit Bildern der Überwachungskameras nach den Tätern. Die Unbekannten hätten in der Filiale in Buchholz im Kreis Harburg auch Uhren, Gold und Silber erbeutet, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Vermutlich bestehe die Bande aus fünf Männern. Sie hatten am 5. und 6. Juli mehr als 80 Schließfächer in Buchholz geknackt und ausgeräumt.

Am gleichen Wochenende waren auch zwei Sparkassen-Filialen in Hannover betroffen. Dort wurden bisher 48 geschädigte Bankkunden ermittelt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Schaden liege im niedrigen siebenstelligen Bereich. Erste Ermittlungen zufolge seien die Daten der Kunden über einen nicht bekannten Zeitraum ausgespäht worden. Auf diese Weise erlangten die Ganoven Zugang zum Raum der Schließfächer und brachen sie auf. Die Ermittler an beiden Tatorten stehen in engem Austausch.