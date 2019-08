Auto auf Überholspur übersehen: Zwei Tote bei Unfall

Wietmarschen. Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 31 in der Höhe des Rastplatzes Ems-Vechte (Landkreis Grafschaft Bentheim) sind am Freitag zwei Männer ums Leben gekommen. Sie hatten mit ihrem Wagen dem Auto einer 26-Jährigen aus Lingen ausweichen müssen, die auf den Überholstreifen wechselte, um so einem dritten Fahrzeug das Auffahren vom Rastplatz auf die Autobahn zu ermöglichen.

Die 26-Jährige hatte den von hinten herannahenden Wagen der beiden Männer übersehen, wie die Polizei mitteilte. Zwar versuchte der Fahrer noch auszuweichen, er stieß aber bei dem Manöver gegen die Leitplanke und prallte dann gegen einen Brückenpfeiler. Beide Insassen starben am Unfallort. Die Frau erlitt einen Schock.

Die Autobahn in Fahrtrichtung Oberhausen war stundenlang gesperrt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Wietmarschen und Lohne waren mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften am Unfallort.