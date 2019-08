Unbekannte sprengen Geldautomaten in Bückeburg

Bückeburg. Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit haben Unbekannte versucht, in Bückeburg (Kreis Schaumburg) einen Geldautomaten zu plündern. Nach Angaben der Polizei hatte ein Zeuge in der Nacht zum Freitag einen Knall gehört und Alarm geschlagen. Die Beamten hätten dann festgestellt, dass der Geldausgabeautomat einer Bankfiliale gesprengt war, sagte ein Sprecher. Ob die Täter Bargeld erbeutet haben, war zunächst unklar. Zuletzt hatten Unbekannte vor gut zwei Wochen versucht, in Bückeburg einen Geldautomaten aufzubrechen. Vermutlich weil sie gestört wurden, waren die Täter geflohen. Ihr Einbruchwerkzeug hatten sie zurück gelassen.