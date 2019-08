LKW-Fahrerin überschätzt Brückenhöhe und bleibt stecken

Wolfsburg. Trotz mehrerer Warnschilder ist eine Lastwagenfahrerin mit ihrem Sattelzug unter einer Brücke in Wolfsburg steckengeblieben. Die 31-Jährige wollte mit ihrem 3,30 Meter hohen Auflieger am Mittwoch durch eine auf 2,50 Meter beschränkte Unterführung fahren, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie krachte mit der Klimaanlage auf dem Führerhaus gegen die Decke der Betonunterführung. Anschließend schob sich der Auflieger im Ortsteil Kästorf auch noch unter die Brücke. Die Zugmaschine wurde zurückgesetzt und abgeschleppt, Feuerwehrleute kümmerten sich um ausgelaufene Flüssigkeiten. Laut Bericht ist die Statik der Brücke nicht gefährdet. Die Polizei geht von einem Gesamtschaden von 15 000 Euro aus.