Nach Last-Minute-Schock: Osnabrück hofft auf ersten Sieg

Osnabrück. Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück hofft nach der Last-Minute-Niederlage zum Auftakt gegen den 1. FC Heidenheim auf den ersten Saison-Erfolg. "Wir haben das vernünftig analysiert und abgeschüttelt", sagte Trainer Daniel Thioune vor dem Auswärtsspiel beim SV Sandhausen am Freitag (18.30 Uhr/Sky). Mit zwei späten Toren wurde dem Aufsteiger zum Auftakt gegen Heidenheim (1:3) verdeutlicht, wie "knallhart die Liga sein kann", sagte VfL-Mittelfeldspieler David Blacha.

Die Ausfall-Liste vor allem in der Defensive bereitet Trainer Thioune weiterhin große Sorgen. "Da hat es uns ordentlich erwischt", betonte der VfL-Coach. In Maurice Trapp, Bashkim Ajdini und Konstantin Engel fehlen drei Abwehrspieler. Kevin Wolze muss in Sandhausen aufgrund einer Gelb-Roten-Sperre ebenfalls passen. "Gerade der Ausfall von Wolze schmerz sehr", meinte Thioune, der zudem auf Neuzugänge hofft. "Wir werden den Markt im Auge behalten", erklärte der frühere Stürmer.