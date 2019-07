Sozialphilosoph Oskar Negt wird 85

Hannover. Einer der bedeutendsten deutschen Sozialwissenschaftler und Vordenker der 68er-Bewegung, Oskar Negt, wird am Donnerstag 85 Jahre alt. Als junger Wissenschaftler profilierte er sich als ein Wortführer der Studentenbewegung und als Soziologieprofessor gründete er 1972 eine Reformschule in Hannover, die bis heute existiert.

Negt forderte "eine konsequente Demokratisierung aller Lebensbereiche", denn "nur als Lebensform hat Demokratie eine Zukunftschance". Politische Bildung könne nicht gelingen, wenn die Systemfrage ausgeklammert bleibe. Die Frage nach den "bestimmenden Macht- und Herrschaftsverhältnisse(n)" müsse gestellt werden.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gratulierte Negt und bezeichnete ihn als eine Persönlichkeit, "die philosophisches und soziologisches Denken und Schreiben mit politischem Engagement zu verbinden weiß". "Aus Ihren Werken können wir lernen, dass es langen Atem, Mut und einen genauen Blick braucht, um in der Überfülle unserer Welt den Weg in eine demokratische Zukunft immer wieder neu zu gestalten", sagte Steinmeier.

Negt trat 1955 in den Sozialistischen Studentenbund (SDS) ein. Er studierte bei Max Horkheimer und promovierte bei Theodor W. Adorno in Philosophie. Von 1962 bis 1970 war er Assistent von Jürgen Habermas. Von 1970 bis 2002 war Negt Professor für Soziologie in Hannover.