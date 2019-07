Wegen defekter Leitung auf Ölfeld wird ermittelt

Nach der möglichen Umweltgefährdung auf einem Ölfeld in Emlichheim hat auch die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen. Die entsprechende Anzeige stamme vom Erdölproduzenten Wintershall Dea selbst, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück, Alexander Retemeyer, am Mittwoch. "Die Ermittlungen führt die Polizei in Lingen für uns." Zuerst hatten die "Grafschafter Nachrichten" über die Ermittlungen berichtet.

Auf dem Ölfeld in Emlichheim an der Grenze zu den Niederlanden besteht der Verdacht, dass bis zu 220 000 Kubikmeter salziges Lagerstättenwasser aus der Einpressbohrung 132 in den Untergrund eingedrungen sind. Ursache sind Korrosionsschäden am Rohrsystem des Bohrlochs. Die Bohrung dient dazu, Wasser aus der Lagerstätte des Erdölfeldes, das zusammen mit dem Öl nach oben gefördert wurde, zurück zur Lagerstätte zu pressen. Seit Oktober 2018 ist die Bohrung außer Betrieb.

Korrosion gebe es auch an einer anderen Bohrstelle, aber noch keine Hinweise darauf, dass auch dort Lagerstättenwasser ausgetreten sei, teilte das Landesbergamt mit. Bis zum 5. August müssen laut Anordnung des Wirtschaftsministeriums alle Einpressbohrungen in Niedersachsen kontrolliert werden.

Derzeit wird in Emlichheim parallel zur beschädigten Bohrstelle eine weitere Bohrung in den Boden getrieben. Sie soll zur genaueren Erkundung des Schadensausmaßes dienen, als Grundwassermessstelle und sie soll auch dazu genutzt werden, das Lagerstättenwasser aus dem Bereich abzupumpen.