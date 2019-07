Arbeitslosenquote in Bremen steigt auf 10,2 Prozent

Bremen. Die Arbeitslosigkeit in Bremen ist im Juli saisonbedingt gestiegen. 36 803 Männer und Frauen waren arbeitslos gemeldet, wie die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Das waren 2,1 Prozent mehr als im Juni und 3,5 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg damit um 0,2 Prozentpunkte auf 10,2 Prozent. In den Ferien meldeten sich viele junge Leute nach Schule oder Ausbildung vorübergehend arbeitslos, erläuterte Joachim Ossmann von der Arbeitsagentur Bremen-Bremerhaven. Viele Geflüchtete hätten ihre Integrationskurse abgeschlossen und stünden nun dem Arbeitsmarkt zur Verfügung, ohne aber einen Job zu haben.