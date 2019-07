Mann bei Mofa-Unfall lebensgefährlich verletzt

Apen. Lebensgefährliche Verletzungen hat ein 34-jähriger Mann beim Zusammenstoß zweier Mofas im Kreis Ammerland erlitten. Als er am Dienstagabend auf der Landstraße bei Apen plötzlich die Geschwindigkeit seines Rollers drosselte, mussten zwei Männer mit ihren Mofas ausweichen, wie die Polizei mitteilte. Dabei berührte das Mofa des 34-Jährigen den Roller eines 17-Jährigen. Beide kamen zum Sturz. Der ältere Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt, der andere leicht. Beide kamen in ein Krankenhaus in Oldenburg. Der Fahrer des dritten Mofas blieb unverletzt.