Heil setzt sich für Weil-Kandidatur für SPD-Vorsitz ein

Osnabrück. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil macht sich einem Zeitungsbericht zufolge für eine Kandidatur von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil für den SPD-Vorsitz stark. "Ich kann mir Stephan Weil in einem starken Team sehr gut vorstellen", sagte Heil der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Wir in Niedersachsen kennen ihn und vertrauen ihm, und ich bin persönlich der Meinung, dass Stephan Weil eine vernünftige Vorstellung von den Aufgaben der Sozialdemokratie hat. Aber es ist natürlich seine persönliche Entscheidung, ob er antritt."

Weil wird als möglicher Bewerber für den SPD-Bundesvorsitz gehandelt und hält sich eine Kandidatur bisher offen. Er betonte allerdings mehrfach, dass er keine Ambitionen auf einen Wechsel nach Berlin habe.

"Ich weiß, wen ich an der Spitze haben will", betonte Heil mit Blick auf Weil: "Die SPD braucht eine starke Führung." Heil widersprach Forderungen, die künftige Parteiführung müsse sich auf den Job des SPD-Vorsitzes konzentrieren. "Selbstverständlich ist der Parteivorsitz grundsätzlich auch mit einem Regierungsamt in Bund oder Ländern vereinbar", sagte er. Das gelte für alle Parteien.