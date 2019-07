Emlichheim. Nach dem unbemerkten Entweichen von giftigem Lagerstättenwasser auf einem Erdölfeld in Emlichheim sehen Kreis und Gemeinde Klärungsbedarf. Zwischen 2014 und 2018 waren an der Bohrstelle EM 132 von Wintershall Dea etwa 140 000 bis 220 000 Kubikmeter Lagerstättenwasser in den Untergrund entwichen, weil die Ummantelung des Bohrlochs verrostet war. Die Dimension sei erheblich, sagte der Sprecher des Landkreises Grafschaft Bentheim, Jürgen Hartmann, am Dienstag. "Das sind keine Peanuts. Da möchten wir erst mal noch genauer wissen, wie groß die Dimension tatsächlich ist."

Auch Samtgemeindebürgermeisterin Daniela Kösters (parteilos) sagte, sie habe nach der Lektüre eines vorläufigen Gutachtens noch viele Fragen. Bei der Bohrstelle sei auf einer Länge von 60 Metern das Rohr, das das Wasser zurück zur Lagerstätte in rund 900 Metern Tiefe bringen sollte, komplett weggerostet. "Wie kann das sein, dass das über vier Jahre nicht aufgefallen ist?", fragte Kösters.

Nun müsse mit einer weiteren parallelen Bohrung sondiert werden, wie sich das giftige Lagerstättenwasser im Untergrund verteilt habe. Laut Gutachten sei das oberflächennahe Grundwasser nicht kontaminiert. Die Gefahr bestehe aber potenziell. "Das macht mir schon Sorgen", sagte sie. Das Gutachten zeige, dass das Lagerstättenwasser schon auf eine Tiefe von 130 Metern angestiegen sei. "Das zeigt ja, dass sich das Wasser bewegt", sagte Kösters. Laut Landesbergamt (LBEG) wurde die Undichtigkeit in einer Tiefe von 150 Metern festgestellt.

Die ausstehenden Untersuchungen könnten noch sechs Wochen dauern. "Ich will nicht sechs Wochen warten, ich will, dass jetzt schon für ein Worst-Case-Szenario Maßnahmen entwickelt werden", forderte Kösters dagegen.

Auf dem Erdölfeld gibt es nach Angaben eines Sprechers von Wintershall Dea 93 Förderbohrungen, über die das Erdöl gefördert wird. Das mitgeförderte Wasser aus tiefen Gesteinsschichten wird anschließend über Einpressbohrungen zurück zur Lagerstätte gepresst.

Derzeit sind vier Einpressbohrungen aktiv, zwei sind wegen der Auffälligkeiten außer Betrieb. Ein vorläufiges Gutachten über die Ausmaße des Schadens liegt bislang nur für die Bohrung EM 132 vor. Bei der Bohrung EM 51 steht laut Landkreis ein Gutachten noch aus. Auch dort hatte Wintershall Dea bei einer Inspektion Hinweise auf Korrosion gefunden. Ob auch hier Lagerstättenwasser ausgetreten ist, steht derzeit noch nicht fest.

Die Bohrungen seien turnusmäßig überprüft worden, auch Parameter wie Drücke oder Wassermengen, sagte der Unternehmenssprecher. Man sehe aber an der Erdoberfläche nicht, wo es am Ende rauskomme.

Für die Grünen forderte der wirtschaftspolitische Sprecher Detlev Schulz-Hendel möglichst schnell eine Sondersitzung des Umwelt- und Wirtschaftsausschusses des Landtages. Außerdem müsse umgehend das Umweltministerium in die Untersuchungen einbezogen werden. Nötig für eine lückenlose Aufklärung sei eine unabhängige Begutachtung.

Aus der Sicht der Umweltorganisation Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) beweist die Panne, dass Erdölbohrungen und unterirdische Leitungen für Lagerstättenwasser und Bohrschlämme tickende Zeitbomben sind. "Diese gravierenden Fehler können offensichtlich auch bei den heutigen technischen Verfahren in der Erdöl- und Erdgasgewinnung nicht ausgeschlossen werden", sagte der stellvertretende BUND-Landesvorsitzende Axel Ebeler. Eine Sanierung sei schwierig, Verunreinigungen wirkten oft über Generationen hinaus.

Emlichheim steht als Erdölförderregion auf Platz drei in Deutschland, nach Mittelplate/Dieksand in Schleswig-Holstein und dem Feld Rühle westlich der Ems im Emsland. Rühle und Emlichheim fördern aus der gleichen geologischen Formation. Im vergangenen Jahr wurden in Emlichheim 146 593 Tonnen Erdöl gefördert. Das Öl wird mit dem so genannten Dampfflutverfahren gefördert. Dabei wird 300 Grad heißer Dampf mit einem Druck von 100 Bar in die Lagerstätte gepresst. Das in Poren der Sandsteinschicht sitzende Öl erwärmt sich, wird flüssiger und kann mit dem Wasser gefördert werden.