Hannover. Auszubildende sollen künftig für einen Euro pro Tag den öffentlichen Nahverkehr in Niedersachsen und Bremen nutzen können - das fordert der regionale Jugendverband des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). "Während sich Auszubildende ihren Betrieb noch aussuchen können, wird die Berufsschule zugewiesen. Wie die Azubis dorthin kommen, interessiert dann aber niemanden mehr", sagte DGB-Abteilungsleiterin Ute Neumann am Dienstag in Hannover. Einer Online-Umfrage des DGB unter 812 Azubis aus der Region zufolge zahlt aktuell fast jeder Dritte (31 Prozent) mehr als 10 Euro täglich für den Weg zur Berufsschule.

88 Prozent der Befragten waren für ein 1-Euro-Tagesticket - und das, obwohl 57 Prozent angaben, derzeit ein Auto für die Fahrten zu nutzen. Nach Vorstellung des DGB soll das Tagesticket nicht für jeden Azubi verpflichtend, sondern auf Anfrage verfügbar sein. Gelten soll es in Straßenbahnen, Bussen und allen Regionalzügen.

Die Förderung des Nahverkehrs schone aber nicht nur den Geldbeutel der Azubis, sondern könne auch helfen, den Ausbildungsmarkt in der Region zu stärken und junge Fachkräfte zu halten, teilte der DGB mit. Denn Nordrhein-Westfalen, Hessen, Berlin, Brandenburg und Thüringen haben bereits ein Azubi-Ticket. Und die Betriebe in Niedersachsen und Bremen müssen mittlerweile um geeignete Auszubildende kämpfen. Nach Angaben der Arbeitsagentur gibt es dieses Jahr mehr offene Ausbildungsstellen als Bewerber. Das Ausbildungsjahr beginnt am Donnerstag.

Welche Kosten ein Azubi-Ticket verursache, lasse sich bisher nicht verlässlich prognostizieren, sagte Neumann. Die Grünen gingen von rund 70 Millionen Euro aus, die SPD von rund 100 Millionen Euro. Das Problem sei, dass es in Niedersachsen viele Verkehrsverbünde gebe, mit denen verhandelt werden müsste. Anders als für Studierende, für die der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) die Semestertickets aushandelt, gebe es für Azubis zudem keinen klaren Ansprechpartner.

Aus der Politik gebe es für das Azubi-Ticket vor allem von den Grünen und von der FDP positive Signale, sagte Danny Schnur, DGB-Referent für Handwerks- und Bildungspolitik. Die Regierungsparteien SPD und CDU hätten allerdings noch große Bedenken wegen der Finanzierung.