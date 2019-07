Streit über Fahrweise: Mann zieht Schreckschusspistole

Celle. Ein 81 Jahre alter Autofahrer hat einen 37-jährigen Mann in Celle wegen dessen Fahrweise mit einer Schreckschusspistole bedroht. Schon während der Fahrt gerieten die beiden Männer aneinander, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Als beide Autofahrer schließlich am Sonntag anhielten, um den Streit zu klären, zog der Ältere seine Schreckschusspistole, fuhr dann aber wieder davon. Die Polizei fand ihn allerdings schnell. Wegen der Waffe forderten die Beamten ihn auf, seine Hände zu heben. Als der Mann dies nicht tat, überwältigten sie ihn und legten ihm Handschellen an.

Sie fanden eine Schreckschusspistole in seiner Hosentasche und eine weitere in seinem Auto. Da der Mann keinen Waffenschein hatte, hätte er die Waffen gar nicht außerhalb seines Grundstücks tragen dürfen.