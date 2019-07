Groß Oesingen. Bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos in Groß Oesingen (Landkreis Gifhorn) sind neun Menschen schwer verletzt worden, darunter mehrere Kinder. Ein acht Monate altes Mädchen schwebte in Lebensgefahr, es kam per Rettungshubschrauber in die Uniklinik Magdeburg. Die 38 Jahre alte Mutter des Mädchens wurde im Rettungshubschrauber in die Medizinische Hochschule Hannover gebracht. Eine ebenfalls 38 Jahre alte Frau aus der Nähe von Zwickau kam in ein Klinikum in Wolfsburg, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte.

Der Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag. Ein 40-jähriger Mann aus Uelzen war mit seiner 38 Jahre alten Ehefrau und den beiden Kindern im Alter von 15 Jahren und 8 Monaten auf einer Bundesstraße unterwegs. Kurz hinter dem Ortsteil Mahrenholz sei sein Wagen aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Wagen frontal zusammengestoßen. In dem zweiten Auto saßen zwei Erwachsene im Alter von 38 und 52 Jahren und drei Kinder im Alter von 8, 13 und 16 Jahren.

Die 38 Jahre alte Fahrerin des zweiten Wagens wurde bei dem Aufprall lebensgefährlich verletzt. Die übrigen Insassen der beiden Autos kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser in Gifhorn, Uelzen, Celle, Braunschweig und Wolfsburg.