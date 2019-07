Landesweit ergaunern falsche Wasserwerker Geld und Schmuck

Göttingen (dpa/lni) – Seit Monaten sind in Niedersachsen falsche Wasserwerker auf Beutezug. Sie bringen sie vor allem ältere Menschen um teils hohe Beträge. Zuletzt waren die Unbekannten unter anderem in Wolfsburg sowie in Lauenstein (Kreis Hameln-Pyrmont) aktiv, wo sie einem 84 und 87 Jahre alten Ehepaar Schmuck und Bargeld im Wert von 10 000 Euro abnahmen. In Göttingen machten die Täter zweimal binnen weniger Tage sogar Beute im Wert von jeweils rund 30 000 Euro. Unter dem Vorwand, sie müssten Wasserleitungen kontrollieren, verschaffen sich die Gauner Zutritt zu Häusern und Wohnungen. Dann lenken sie die Bewohner ab und suchen nach Beute.

Die Polizei Oldenburg sucht inzwischen per Öffentlichkeitsfahndung nach Tätern. Beim Landeskriminalamt werde die Betrugsmasche nicht separat erfasst, sagte ein Sprecher. Unabhängig davon könne man aber von einer hohen Dunkelziffer ausgehen, weil längst nicht alle Fälle angezeigt würden.