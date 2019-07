Braunschweig löst Vertrag mit Bulut auf: Wechsel in Türkei

Drittliga-Tabellenführer Eintracht Braunschweig hat den Vertrag mit Stürmer Onur Bulut aufgelöst. Der Fußball-Profi wird nach Club-Angaben von Samstag ab sofort für den türkischen Erstligisten Alanyaspor Kulübü auflaufen. "Mit dem Wechsel in die Türkei haben wir für beide Seiten eine gute Lösung gefunden", erklärte Eintracht-Sportdirektor Peter Vollmann. Bulut kam im Januar 2018 vom Bundesligisten SC Freiburg zu den Niedersachsen. In der vergangenen Drittliga-Saison erzielte der 25-Jährige in 22 Partien zwei Treffer.