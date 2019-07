Hannover 96 verliert Zweitliga-Auftakt beim VfB Stuttgart

Stuttgart. Hannover 96 ist mit einer Niederlage in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga gestartet. Die Niedersachsen verloren am Freitagabend das Duell der Erstliga-Absteiger beim VfB Stuttgart mit 1:2 (1:2). Mario Gomez (29.) und Daniel Didavi (36.) trafen vor 52 021 Zuschauern für den VfB. Per Eigentor erzielte Stuttgarts Verteidiger Maxime Awoudja (39.) kurz darauf den Anschluss für die Hannoveraner. Die Mannschaft von Trainer-Rückkehrer Mirko Slomka verlor in der 64. Minute Matthias Ostrzolek nach einer Gelb-Roten Karte (64.). Kurz vor Schluss sah auch noch Stuttgarts Pechvogel Awoudja Gelb-Rot (85.).