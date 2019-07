Weil vor Hannover 96-Start zuversichtlich

Hannover. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil, Fan des Fußball-Zweitligisten Hannover 96, gibt sich nach dem Abstieg seines Vereins wieder zuversichtlich. "Nachdem ich in der letzten Saison schwer gelitten habe, hoffe ich auf mehr Erfolgserlebnisse", sagte Weil vor dem Zweitliga-Auftakt am Freitag (20.30 Uhr/Sky) beim VfB Stuttgart.

"Ich bin jetzt, glaube ich, zum achten Mal abgestiegen mit meiner Mannschaft. Meine Erfahrung sagt mir: Auf den Abstieg folgt der Aufstieg. Allerdings ist nicht ganz klar, wann." Mit Mirko Slomka als neuem Trainer und Torwart-Rückkehrer Ron-Robert Zieler verbinde er die Erinnerung an Europapokalspiele - "wunderschöne Zeiten, als wir in Sevilla und Kopenhagen gespielt haben", sagte Weil. "Von mir aus können wir daran gerne anknüpfen, aber ich denke, so schnell wird das nicht gehen." Klar, dass der Regierungschef nach dem Auftaktspiel am Freitagabend in Stuttgart beim ersten Heimspiel gegen Jahn Regensburg am 3. August in der HDI-Arena selbst mitfiebern will.