Zoo Hannover freut sich über Junges bei den Somali-Wildeseln

Hannover. Der Zoo Hannover freut sich über Nachwuchs bei den Somali-Wildeseln. Bereits Anfang Juli sei das Eselfohlen geboren worden, teilte der Zoo am Freitag mit. Noch wird der kleine Gamba während seiner Touren durch das Gehege von seiner Mutter, der Eselstute Gasira, begleitet. Die exotischen Esel sind an den schwarz-weißen Streifen an den Füßen zu erkennen, die an Ringelsöckchen erinnern. Der Somali-Wildesel ist vom Aussterben bedroht - einige freilebende Tiere finden sich noch in Eritrea und Äthiopien. Insgesamt wird die Population in freier Wildbahn auf nur noch rund 600 Tiere geschätzt.