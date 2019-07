Badegast gibt scharfe Sprenggranate bei Strandwache ab

Wilhelmshaven. Eine am Strand gefundene scharfe Sprenggranate hat ein Badegast in Wilhelmshaven kurzerhand bei der Wache der Rettungsschwimmer abgegeben. Der Kampfmittelräumdienst habe die noch sprengfähige 1,5 Kilogramm schwere Granate abgeholt und fachgerecht entsorgt, teilte die Wasserschutzpolizei am Donnerstag mit. Gewarnt wurde vor dem Berühren und Aufheben von Munition und munitionsähnlichen Gegenständen, dies sei lebensgefährlich. Wilhelmshaven war im Zweiten Weltkrieg immer wieder Ziel von alliierten Bombenangriffen.