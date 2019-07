Ursache für Feuer in Hühnerstall unklar

Neuenkirchen-Vörden. Die Ursache für ein Feuer in einem Legehennen-Betrieb im Kreis Vechta mit etwa 86 500 verendeten Tieren ist zunächst weiter unklar. Brandermittler könnten das 20 mal 120 Meter große Gebäude derzeit nicht betreten, weil es dort noch zu heiß sei, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Anders als zunächst angenommen, hatte das Feuer nicht von einem Feld auf das Stallgebäude bei Neuenkirchen-Vörden übergegriffen sondern war in dem Gebäude ausgebrochen. Anschließend geriet auch das nahe abgeerntete Feld in Brand. Der Schaden liegt bei rund 2,8 Millionen Euro. Die Feuerwehr setzte 176 Kräfte und 40 Fahrzeuge ein.