Regierungschefs Weil und Woidke besuchen Unternehmen

Brandenburg/Havel. Die SPD-Ministerpräsidenten aus Brandenburg und Niedersachsen, Dietmar Woidke und Stephan Weil, sind in zwei Unternehmen in Brandenburg zu Gast. In Brandenburg an der Havel besuchen sie heute zunächst die B.E.S. Brandenburger Elektrostahlwerke GmbH. Dort wollen sie mit Unternehmensvertretern und Beschäftigten über die Zukunft der Stahlindustrie in Deutschland diskutieren. Im Anschluss wollen sie bei der ZF Getriebe GmbH über die Automobilindustrie und die Ausbildung von Fachkräften sprechen. In Brandenburg wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt.