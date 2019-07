Mähdrescher setzt Wiese, Wald und Moorboden in Brand

Ihlow. Ein brennender Mähdrescher hat in Ihlow (Kreis Aurich) eine Wiese, Wald und Moorboden entzündet. Eine Fläche von mehreren Hundert Quadratmetern habe am Mittwochnachmittag in Flammen gestanden, teilte der Kreisfeuerwehrverband Aurich mit. Der Brand habe sich wegen der Trockenheit rasch ausgebreitet.

Insgesamt waren rund 80 Feuerwehrleute im Einsatz, hinzu kamen Helfer vom Deutschen Roten Kreuz, dem Rettungsdienst, der Polizei und der Unteren Wasserbehörde. Anwohner versorgten die Einsatzkräfte mit Wasser. Gegen 18.15 Uhr sei der Brand unter Kontrolle gewesen, hieß es. Weil sich das Feuer bis zu 40 Zentimeter tief in den Moorboden gefressen hatte, wurde dieser erst weiterhin bewässert und später beobachtet, damit sich die Flammen nicht erneut ausbreiten können. Der Mähdrescher war wegen eines technischen Defekts in Brand geraten.