Amazon will neues Verteilzentrum im Herbst eröffnen

Wunstorf. Der Onlinehändler Amazon baut eine leerstehende Lagerhalle in Wunstorf zu einem neuen Verteilzentrum aus. Auf dem 25 000 Quadratmeter großen Gelände sollen etwa 200 Arbeitsplätze entstehen, wie der US-Konzern am Mittwoch mitteilte. Noch in diesem Herbst soll das Verteilzentrum in Betrieb gehen. Amazon will an dem Standort mit rund 500 Fahrern von etwa 10 Lieferpartnern zusammenarbeiten, um eine schnelle Paketzustellung zu ermöglichen. Zuvor hatte der NDR über das Bauvorhaben berichtet.

Ein Sprecher der Stadt Wunstorf sagte, die Baugenehmigung für den Umbau der Halle im Ortsteil Luthe sei noch nicht endgültig erteilt, es gehe aber nur noch um formale Kleinigkeiten. Amazon sei auch bereit, bis zu 250 000 Euro der Verkehrsinfrastrukturkosten zu übernehmen. Hintergrund ist, dass für das Verteilzentrum die Verkehrsführung an einer Kreuzung in Luthe geändert werden muss.