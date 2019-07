Motorradfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Papenburg. Ein 29 Jahre alter Motorradfahrer hat bei einem Unfall in Papenburg schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, übersah eine 45 Jahre alte Autofahrerin am Dienstagabend beim Linksabbiegen vermutlich das entgegenkommende Motorrad. Es kam zum Zusammenstoß, dabei wurde der 29-Jährige schwer verletzt. Er kam per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.