Kramp-Karrenbauer besucht Truppen-Standort in Celle

Berlin. Kurz nach ihrer Vereidigung als Verteidigungsministerin will Annegret Kramp-Karrenbauer ihren ersten Truppenbesuch absolvieren. Im niedersächsischen Celle will die CDU-Vorsitzende nach Bundeswehr-Angaben heute Soldatinnen und Soldaten treffen, um sich von ihnen unter anderem über die Ausbildung am Gewehr informieren zu lassen. In Celle ist das Feldwebel- und Unteroffiziersanwärterbataillon 2 stationiert. Nach Angaben der Bundeswehr wird dort in drei Kompanien ein Drittel der Feldwebel- und Unteroffizieranwärter des Heeres ausgebildet.

Der Bundestag kommt zuvor am Mittag zu einer Sondersitzung zusammen, um Kramp-Karrenbauer zu vereidigen.