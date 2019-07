Defekter Mähdrescher setzt Kornfeld in Brand

Bersenbrück. Ein defekter Mähdrescher hat ein Kornfeld bei Bersenbrück im Kreis Osnabrück in Brand gesetzt. Wie die Polizei in Osnabrück mitteilte, erfassten die Flammen am Dienstag zunächst nur wenige Quadratmeter. Dann weiteten sie sich in der Hitze aber rasch auf einen Hektar aus. Die Feuerwehr habe den Brand unter Kontrolle gebracht, sagte eine Polizeisprecherin. Ein Feuerwehrmann habe nach dem Einsatz mit Kreislaufproblemen im Krankenhaus behandelt werden müssen. Der Mähdrescher sei beschädigt worden. Auch aus Syke im Kreis Diepholz meldete die Feuerwehr einen Feldbrand, der aber ebenfalls gelöscht werden konnte.