Auto Die VW-Milliarde: Was wurde aus dem Bußgeld?

Das Logo der Marke Volkswagen hängt an einem Gebäude des Heizkraftwerks im VW-Werk.

Das Bußgeld von VW in der Dieselaffäre ist längst überwiesen - an das Land Niedersachsen. Ideen, was mit dem Geld passieren soll, gab es reichlich, außerdem viele Wünsche. Im Land steht aber längst fest, wie das Geld investiert wird.