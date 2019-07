Eine Statue der Justitia mit einer Waage in ihrer Hand.

Die Jesidin gilt als Kronzeugin in dem Münchner Prozess gegen eine mutmaßliche deutsche IS-Terroristin. Ihre Tochter soll, angekettet in der Sonne, verdurstet sein. Doch ihre Aussage kommt nur schleppend voran - und verzögert sich am Mittwoch sogar noch weiter.