Einer der Angeklagten kommt mit einem Aktenordner vor dem Gesicht in einen Saal des Landgerichtes.

Am fünften Verhandlungstag um den Missbrauchsfall von Lügde sollen am Freitag weitere Opfer aussagen. Vor dem Gericht in Detmold könnte ein Verteidiger auch Vorwürfe gegen eine Zeugin erheben.