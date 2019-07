Deutschland will bis zum Jahr 2050 keine schädlichen Treibhausgase mehr ausstoßen.

Die Windräder in der Nordsee spielen eine Schlüsselrolle beim Ausstieg aus Kohle- und Atomstrom. Ein Konsortium von Netzbetreibern fordert jetzt eine stärkere europäische Zusammenarbeit. Ein erstes Stromverteilkreuz könne dann in den 2030er Jahren in Betrieb gehen.