Die Grundschule Drakenburg hat am 03.07.2019 ihren letzten Schultag und wird danach geschlossen.

Auf dem Land verändern sich gewachsene Strukturen: Erst schließt die Post, dann der Bäcker - und jedes Jahr gehen auch irgendwo in Niedersachsen wieder in ein paar Grundschulen für immer die Lichter aus. In Drakenburg und Düderode hat aller Protest nichts geholfen.