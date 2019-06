Regierung Kanzlerin diskutiert in Goslar mit Schülern

In Goslar veranstaltete die CDU 1950 ihren Gründungsparteitag. 2010 wurde das in der kleinen Stadt am Harz gebührend gefeiert, auch Angela Merkel kam damals. Nun reist die Kanzlerin erneut dorthin. Sie wird einen alten Bekannte treffen.