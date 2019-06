Das Eismeer als Display zum Thema Klimawandel ist auf der IdeenExpo auf dem Messegelände in Hannover zu sehen.

Naturwissenschaften und Technik sind dröge und langweilig? Die Ideen-Expo in Hannover will das Gegenteil beweisen. Die Messe soll Jugendlichen Lust auf Berufe in diesem Bereich machen. Die Veranstalter präsentieren nicht nur stumpfes Wissen.