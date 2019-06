Das Kernkraftwerk Krümmel an der Elbe.

Das AKW Krümmel ist seit Jahren vom Netz, in Grohnde wird noch Strom produziert. Aber vielleicht nicht mehr lange. Darum will der Grohnde-Betreiber übriggebliebene Strommengen von der Elbe an die Weser holen. Wie das gehen soll, muss jetzt ein Gericht entscheiden.