Parteien CDU und FDP in Bremen versprechen Grünen mehr Klimaschutz

Grüne (l-r), CDU und FDP sitzen in der Parteizentrale der CDU zusammen, um über eine Jamaika-Koalition zu verhandeln.

Die Grünen in Bremen sind begehrt: Die CDU will sie als Partner - und die SPD auch. In dem Werben hübschen alle Parteien ihr ökologisches Profil auf. Doch die Grünen vermeiden jeden Anschein einer Vorfestlegung.