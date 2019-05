Kommunen Fünf Bürgerentscheide in niedersächsischen Kommunen

Direkte Mitbestimmung von Bürgern hat in Niedersachsen Seltenheitswert - das zumindest kritisiert der Verein "Mehr Demokratie". Am Sonntag stehen gleich fünf Bürgerentscheide an. Besonders heftigen Streit gibt es über den Bau einer Klinik.