Kriminalität Drei Tote in Passauer Pension: Pfeile in den Körpern

Eine Pension nahe der Ilz, in der drei tote Personen in einem Zimmer gefunden wurden.

Rätselhafter Leichenfund in Niederbayern: In einer abgelegenen Pension am Rande von Passau findet die Polizei drei Leichen - in den Körpern stecken Pfeile.