Ein Mann greift nach einem Stecker an der Ladesäule für Elektroautos.

Tankstellen gibt es fast in jedem Dorf, aber Ladestationen für Elektroautos? In Niedersachsen steigt die Zahl zwar langsam an. Doch ob wirklich noch mehr öffentliche E-Ladesäulen benötigt werden, bezweifeln Städte wie Bremen und Braunschweig eher.