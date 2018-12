Museen Museen geben Kunstwerke an Erbin zurück

Portrait vom jüdischen Kunstsammler Jacques Goudstikker in den 1930ern.

Die Aufarbeitung der Nazi-Zeit in niedersächsischen Museen geht weiter. Am Mittwoch sind zwei Kunstwerke an die Erbin eines jüdischen Kunsthändlers zurückgegangen. Er musste die Gegenstände auf der Flucht zurücklassen.