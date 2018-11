Hans Dieter Pötsch, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Volkswagen AG, gibt eine Pressekonferenz am Tag nach der Aufsichtsratssitzung von Volkswagen. Die Volkswagen-Aufsichtsräte haben am 16.11.2018 in Wolfsburg schwerwiegende Entscheidungen zu treffen. Der Konzern will neben den Elektro-Plänen seine Investitionen für die kommenden fünf Jahre von den Kontrolleuren absegnen lassen.