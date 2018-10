Der Landesbischof Ralf Meister spricht beim Festgottesdienst zum Reformationstag in der Marktkirche in Hannover.

Der neue gesetzliche Feiertag in Niedersachsen erinnert an die Reformation Martin Luthers. In Predigten und Vorträgen beschäftigten sich damit nicht nur evangelische, sondern auch katholische und jüdische Theologen.