Wolfsburg feiert 80. Geburtstag

Hannover. Eine der jüngsten Großstädte Europas feiert Geburtstag: Wolfsburg wird am 1. Juli 80 Jahre alt. Mit gleich drei Festtagen begeht die Stadt von Freitag an ihr Jubiläum. Wolfsburg verdankt seine Gründung der Idee der Nationalsozialisten, das Autofahren mit einem "Volkswagen" für alle erschwinglich zu machen. Am 26. Mai 1938 legte Adolf Hitler am Mittellandkanal nahe Fallersleben den Grundstein für das Volkswagenwerk. In der Folge entstand zwischen Hannover und Magdeburg die "Stadt des KdF-Wagens bei Fallersleben", als deren offizieller Geburtstag der 1. Juli 1938 gilt. Den Namen Wolfsburg bekam die Stadt 1945 - benannt nach einem alten Schloss.

Mittlerweile hat Wolfsburg 125 000 Einwohner. Das dreitägige Stadtfest bietet ein vielfältiges Programm. Los geht es am Freitagabend auf der Bühne auf dem Rathausplatz mit einem Konzert der Band Guano Apes. Am Samstag gibt es hier den ganzen Tag Musik und Aktionen - vom Auftritt einer Bauchtanzgruppe über Schlagerstar Bernhard Brink bis zum Konzert der Braunschweiger Glam-Rocker Sweety Glitter & The Sweethearts. Am Sonntag findet auf dem Rathausplatz ein ökumenischer Gottesdienst statt - die jüdischen und muslimischen Gemeinden werden im Anschluss daran ein Gebet für die Menschen in der Stadt sprechen. Ab der Mittagszeit haben die Geschäfte in der Innenstadt zum Sonntags-Shopping geöffnet.

( dpa )

