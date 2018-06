Vor 30 Jahren wurde im Rammelsberg das letzte Erz gefördert

Goslar. Nach mehr als 1000 Jahren Bergbau ist das Erzbergwerk Rammelsberg in Goslar vor 30 Jahren geschlossen worden. Heute ist der seit 1992 zum Welterbe der Unesco gehörende Rammelsberg eines der meistbesuchten Museen der Region. Pro Jahr kommen regelmäßig mehr als 100 000 Besucher, sagte der Direktor der Harzer Welterbe-Stiftung, Gerhard Lenz. Das Jubiläum der Bergwerksschließung will sie am 30. Juni mit einer besonderen Veranstaltung begehen. "Wir haben alle heute noch lebenden Mitarbeiter eingeladen, die damals am Rammelsberg beschäftigt waren", sagte Lenz. "Es werden etwa 50 Leute kommen."

( dpa )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.