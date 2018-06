Bundeswehrübung mit Pyrotechnik löst Brand aus

Gardelegen/Braunschweig. Bei einer Bundeswehrübung mit Pyrotechnik ist es in der Altmark zu einem Brand von Heidegras gekommen. Soldaten hatten auf dem Truppenübungsplatz Altmark bei Gardelegen am Mittwoch Pyrotechnik angezündet, wie das Gefechtsübungszentrum Heer am Donnerstag mitteilte. Dabei geriet Heideflächen auf dem Übungsplatz in Flammen. Wald sei nicht betroffen gewesen. Die Feuerwehr der Bundeswehr konnte den Brand noch am Abend unter Kontrolle bringen. Die Rauchwolken waren jedoch bis nach Niedersachsen wahrnehmbar. So meldeten sich verunsicherte Bewohner aus Braunschweig wegen Brandgeruchs bei der Feuerwehr vor Ort.

Am Donnerstag flammte das Feuer an einigen Stellen erneut auf. Es sei jedoch schnell unter Kontrolle gebracht worden, sagte ein Sprecher des Gefechtsübungszentrums. Das brennende Gras habe aber auch diesmal für sehr viel Rauch gesorgt. Die Bundeswehr will bei ihren Übungen zunächst keine Pyrotechnik mehr einsetzen, um weitere Brände zu verhindern.

