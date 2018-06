Freizeit Grillabfall in Parks wird immer mehr Problem

Fleischverpackungen, Einweggrills, Bierkisten und sogar Sofas - nach Grillpartys bleibt in öffentlichen Parks in Niedersachsen so einiges liegen. Für die Städte wird das immer mehr zum Problem. Einige kassieren inzwischen auch Ordnungsgelder von Müllsündern. Hilft das?