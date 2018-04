Atomkraft Insgesamt 26 Fässer in Gorleben angerostet oder beschädigt

Blick in den Empfangsbereich im Zwischenlager für hochradioaktiven Abfall in Gorleben.

Auffällige Fässer sorgten in Gorleben immer wieder für Schlagzeilen. Der Betreiber wehrte sich per Klage gegen Auflagen des Landes, die Behälter besser zu kontrollieren. Nun will man sich einigen - doch bis Mitte 2019 muss das Lager ohnehin geräumt werden.