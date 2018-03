Schulen Lehrer-Verband kritisiert Probleme bei Inklusion an Schulen

Die UN-Behindertenrechtskonvention trat vor neun Jahren in Deutschland in Kraft. Doch die Inklusion an Niedersachsens Schulen läuft immer noch nicht rund, moniert der Verband der Lehrkräfte. Das Kultusministerium nimmt die Hinweise ernst.